"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla haftanın 3 günü MP TV - Youtube ortak canlı yayınında şanslı numaraları belirlenerek, şans oyunu severler için millipiyangoonline.com üzerinden açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan canlı çekilişe Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta kupon dolduran ve 21 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler kazandıran numaralara ilişkin MPİ 1 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (1 HAZİRAN)

Milli Piyango Online aracılığıyla 1 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ sorgulama motoru detayları şu şekilde;