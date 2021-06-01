Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 1 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama
Giriş Tarihi: 1.6.2021 19:56 Son Güncelleme: 1.6.2021 19:56

sonuçları açıklandı mı? sonuçları - MPİ sorgulama

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 1 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

(MPİ) ile işbirliğinde haftalık olarak Salı, Perşembe ve Pazar günleri ile canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen sonuçları bugün (1 Haziran 2021 Salı) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. 21 Milyon TL’yi aşan tutarının sahibi olmak isteyenler üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon doldurmalarının ardından şanslı numaraları öğrenmek isteyerek sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. ve MPİ sorgulama ekranı.

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla haftanın 3 günü MP TV - Youtube ortak canlı yayınında şanslı numaraları belirlenerek, şans oyunu severler için millipiyangoonline.com üzerinden açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan canlı çekilişe Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta kupon dolduran ve 21 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler kazandıran numaralara ilişkin MPİ 1 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (1 HAZİRAN)

Milli Piyango Online aracılığıyla 1 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ sorgulama motoru detayları şu şekilde;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 1 Haziran Süper Loto sonuçları:





SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 1 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA