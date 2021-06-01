Yüzme havuzları açıldı mı? Bugün yüzme havuzları açık mı? Kabine kararları ile 1 Haziran normalleşme süreci

Tüm Türkiye, normalleşme için 1 Haziran tarihine odaklanmıştı ve dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı ile açılan işletmeler belli oldu. Yüzme havuzları, salgının erken dönemlerinden itibaren faaliyeterine ara veren işletmeler listesinde yer alıyor. Faaliyetleri durdurulan işletmeler, belirli aralıklarla yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile farklılık gösterebiliyor ve liste güncelleniyor. Dün akşam alınan Cumhurbaşkanlığı kabine kararlarına göre, yüzme havuzları açıldı mı, bugün ve 1 Haziran sonrası yüzme havuzları açık mı? İşte, 1 Haziran itibarıyla uygulanacak olan normalleşme kararları ve yüzme havuzları ile hamam ve saunaların durumu...

Faaliyetlerine ara verilen işletmeler hakkında pek çok soru, dün gerçekleştirilen kabine toplantısı kararları ile yanıt buldu. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı kararlarını ulusa sesleniş konuşmasında paylaştı ve halı sahalar, spor salonları da dahil olmak üzere pek çok işletmenin faaliyetleri kesinleşmiş oldu. Faaliyet durumu araştırılan işletmeler arasında yüzme havuzları da yer alıyor. Buna göre, yüzme havuzları, sauna ve hamamlar açıldı mı, yüz havuzları açık mı? İşte, 1 Haziran itibarıyla uygulanacak kararlar ve yüzme havuzlarının durumu ile ilgili bilgiler...