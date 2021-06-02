Bu yıl Babalar Günü hangi tarihte, ne zaman kutlanacak? Babalar Günü hangi gün, Haziranın kaçında?

İlk kez 1900'lü yılların başında ortaya çıkan Babalar Günü, o tarihten bu yana dünyanın pek çok ülkesinde her yıl düzenli olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde son yıllarda değeri daha çok anlaşılan bu özel günün kutlamaları için, bu yıl Babalar Günü hangi tarihte, ne zaman kutlanacak soruları gündeme geliyor. 2021 Babalar Günü hangi gün ve Haziranın kaçında diye de merak ediliyor.

2021 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu özel gün birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanır. Bu yıl bu tarih 20 Haziran 2021'e karşılık geliyor. Dolayısıyla bu yıl Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Sonora Smart Dodd isimli bir kadın, Amerikan İç Savaşı gazisi olan ve 6 çocuğunu tek başına büyüten babasını onurlandıracak bir hediye düşünür. Anneler Günü fikrinden etkilenen Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü olması için hazırlıklara koyulur. Ancak hazırlıklar bu tarihe yetişmediği için Haziran'ın üçüncü haftasının Pazar günü Babalar Günü kabul edilir. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.