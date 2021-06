Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2021 kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi!

Hicri takvimle belirlenen dini günler miladi takvime göre her yıl 11 gün geriye geliyor. Bu nedenle her yıl dini gün ve bayramların tarihi değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla her sene vatandaşlar bu yıl Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte diye araştırmak zorunda kalıyor. Bayramın tarihinin yanı sıra, Kurban Bayramı tatili kaç gün, bayram tatili kaç gün ve ne zaman diye de inceleniyor. İşte Diyanet takvimi ile 2021 Kurban Bayramı tarihi ve 2021 kurbanlık fiyatları.

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı 11 gün geriye gelerek Temmuz ayına tekabül ediyor. Temmuz'un 19'unda başlayacak olan Kurban Bayramı, 12 Temmuz Cuma günü son bulacak. İşte 2021 Kurban Bayramı tarihleri;

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma