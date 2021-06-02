Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2021 kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi!
Giriş Tarihi: 2.6.2021 10:11

Bu yıl ? ? 2021 kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Diyanet takvimi ile !

Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2021 kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi!

Dini günleri ve bayramları, Diyanet’in dini günler takvimi ile takip edenler, son günlerde bu yıl , hangi tarihte sorusuna cevap arıyor. , 9 gün olacak mı, bayram hangi gün başlıyor soruları da vatandaşların merak ettikleri arasında yer alıyor. Öte yandan kurban kesmeye hazırlanan vatandaşlar 2021 kurbanlık fiyatları belli oldu mu, bayram tatili kaç gün diye araştırma yapıyor. İşte Diyanet takvimi ile ve merak edilenler.

Hicri takvimle belirlenen dini günler miladi takvime göre her yıl 11 gün geriye geliyor. Bu nedenle her yıl dini gün ve bayramların tarihi değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla her sene vatandaşlar bu yıl Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte diye araştırmak zorunda kalıyor. Bayramın tarihinin yanı sıra, Kurban Bayramı tatili kaç gün, bayram tatili kaç gün ve ne zaman diye de inceleniyor. İşte Diyanet takvimi ile 2021 Kurban Bayramı tarihi ve 2021 kurbanlık fiyatları.

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı 11 gün geriye gelerek Temmuz ayına tekabül ediyor. Temmuz'un 19'unda başlayacak olan Kurban Bayramı, 12 Temmuz Cuma günü son bulacak. İşte 2021 Kurban Bayramı tarihleri;

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Bu yıl Kurban Bayramı'ndan sonra hangi dini günler olduğu da vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte dini günler takvimine göre 2021 yılının ikinci yarısında yer alan dini günler:

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar

KURBAN BAYRAMI BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı Salı günü başlayıp Cuma günü son buluyor ve bu günler resmi tatil kabul ediliyor.. Pazartesi ise Arefe günü olup çalışanlar yarım gün izinli sayılıyor. Bu yarım günün yıllık izinden düşülmesi ya da resmi makamlarca tam gün tatil ilan edilmesi halinde bayramın öncesinde ve sonrasında bulunan haftasonları da tatile dahil edilecek ve Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.

2021 KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Vatandaş bu yılki kurbanlık fiyatları hakkında pazar araştırması yaparken üreticiler bu yıl yüzde 20 oranında bir zam beklendiğini belirtti. Buna göre, kurbanlık büyükbaş hayvan fiyatlarının 12 bin ila 40 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2021 kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA