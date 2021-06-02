Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2021 kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi!

Hicri takvimle belirlenen dini günler miladi takvime göre her yıl 11 gün geriye geliyor. Bu nedenle her yıl dini gün ve bayramların tarihi değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla her sene vatandaşlar bu yıl Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte diye araştırmak zorunda kalıyor. Bayramın tarihinin yanı sıra, Kurban Bayramı tatili kaç gün, bayram tatili kaç gün ve ne zaman diye de inceleniyor. İşte Diyanet takvimi ile 2021 Kurban Bayramı tarihi ve 2021 kurbanlık fiyatları.
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bu yıl Kurban Bayramı 11 gün geriye gelerek Temmuz ayına tekabül ediyor. Temmuz'un 19'unda başlayacak olan Kurban Bayramı, 12 Temmuz Cuma günü son bulacak. İşte 2021 Kurban Bayramı tarihleri;
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Bu yıl Kurban Bayramı'ndan sonra hangi dini günler olduğu da vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte dini günler takvimine göre 2021 yılının ikinci yarısında yer alan dini günler:
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar
KURBAN BAYRAMI BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı Salı günü başlayıp Cuma günü son buluyor ve bu günler resmi tatil kabul ediliyor.. Pazartesi ise Arefe günü olup çalışanlar yarım gün izinli sayılıyor. Bu yarım günün yıllık izinden düşülmesi ya da resmi makamlarca tam gün tatil ilan edilmesi halinde bayramın öncesinde ve sonrasında bulunan haftasonları da tatile dahil edilecek ve Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.
2021 KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?
Vatandaş bu yılki kurbanlık fiyatları hakkında pazar araştırması yaparken üreticiler bu yıl yüzde 20 oranında bir zam beklendiğini belirtti. Buna göre, kurbanlık büyükbaş hayvan fiyatlarının 12 bin ila 40 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor.