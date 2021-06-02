İsviçre, Türkiye'yi koronavirüste "riskli ülkeler" listesinden çıkardı

KARANTİNA ŞARTLARINA UYMAYANLARA AĞIR CEZALAR VAR

İsviçre'de karantina şartlarına uymayanlara ağır para cezaları veriliyor. Riskli ülkeler listesinden gelen yolcular için testleri negatif olsa dahi karantina zorunluluğu bulunuyor. Karantina şartlarına uymayanlar 10 bin İsviçre frangına kadar ağır para cezalarına maruz kalabiliyor. Bu arada, nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre'de, toplam 4 milyon 823 bin 933 doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Ülkede 1 milyon 750 bin 400 kişinin ise iki doz aşısı tamamlandı.