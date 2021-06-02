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Giriş Tarihi: 2.6.2021 19:08 Son Güncelleme: 2.6.2021 19:11

, 'yi koronavirüste "riskli ülkeler" listesinden çıkardı

AA
İsviçre, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı

'de federal hükümet,  salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "riskli ülkeler" listesinden 'yi çıkardı.

Federal Sağlık Dairesinin (BAG) aldığı karar kapsamında, 19 Nisan'dan itibaren Türkiye riskli listeye alınmış ve listedeki ülkelerden İsviçre'ye seyahat edenlerin 10 gün boyunca karantinada olacağı belirtilmişti. BAG, listede bugün yaptığı güncellemede, yarından geçerli olmak üzere, Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkarıldı.

KARANTİNA ŞARTLARINDAN MUAF TUTULACAKLAR

Böylelikle, Türkiye'den İsviçre'ye seyahat edenler karantina şartından muaf tutulacak. Türkiye'nin yanı sıra İran, Hırvatistan, Lüksemburg, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Almanya, Fransa ve İtalya'nın bazı bölgeleri riskli ülkeler listesinden çıkarıldı.

30 ÜLKE LİSTEDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

İngiltere, Hindistan Belçika, Hollanda, İsveç, Arjantin, Slovenya, Letonya, Litvanya, Şili, Nepal, Tanzanya ve Uruguay gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 30 ülke ise listede kalmaya devam etti.

TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKANLAR KARANTİNAYA ALINMAYACAK

Öte yandan, Türkiye'ye gidiş ve gelişlerde Kovid-19 aşısı yaptırmayanlar için test yaptırma zorunluluğu bulunuyor. BAG'ın bugünkü kararıyla, Türkiye'den gelen yolcularda Kovid-19 testleri negatif çıkanlar artık karantinaya alınmayacak.

KARANTİNA ŞARTLARINA UYMAYANLARA AĞIR CEZALAR VAR

İsviçre'de karantina şartlarına uymayanlara ağır para cezaları veriliyor. Riskli ülkeler listesinden gelen yolcular için testleri negatif olsa dahi karantina zorunluluğu bulunuyor. Karantina şartlarına uymayanlar 10 bin İsviçre frangına kadar ağır para cezalarına maruz kalabiliyor. Bu arada, nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre'de, toplam 4 milyon 823 bin 933 doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Ülkede 1 milyon 750 bin 400 kişinin ise iki doz aşısı tamamlandı.

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İsviçre, Türkiye'yi koronavirüste "riskli ülkeler" listesinden çıkardı
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