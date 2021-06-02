SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek normalleşme kararlarını duyurdu. Tüm Türkiye'nin merak ettiği yasaklar kalktı mı sorusu ise cevabını bulmuş oldu. 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak normalleşme kararları arasında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili yeni düzenlemelerde yer aldı. Peki, 1 Haziran'dan itibaren kalkan yasaklar neler oldu? Cumartesi Pazar günü hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? İşte, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takvimi ve hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!
YASAKLAR KALKTI MI?
Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere diğer tüm kısıtlamalar ile ilgili bugün yeni adımlar atıldı.
CUMARTESİ PAZAR HAFTA SONU VE HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
İşte Kabine Toplantısı kararları;
İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR - 31 MAYIS 2021
Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.
Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.
Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.
Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.
Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.
Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.
KORONAVİRÜS SALGINI
Son Kabine Toplantısı'nın ardından milletimize verdiğimiz desteklerin ayrıntılarını sizlerle paylaşmıştık. 661 milyar lirayı bulan hibe desteği sağladık.
Aşı çalışmalarında da ilk 10 ülke arasındayız. İnşaallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşacağız. Haziran ayında yoğun bir aşı programı uygulayacağız.
Bütün bunları söylerken elbette, gerçeklere gözlerimizi kapatmıyoruz. Son 6 ayda sadece 1,5 ay açık kalan esnafımızın olduğunu biliyorouz. Paket servis gibi ciddi sınırlamalarla hizmet veren esnafımızın da olduğunu biliyoruz. Okula gidemeyen evlatlarımızın pek çok psikolojik sorunun eşiğine geldiğini biliyoruz. Milletimizin bu süreçte fevkelade bunaldığını biliyoruz. İnsanlarımızı yaz ayı ile birlikte evde tutmanın zor olduğunu biliyoruz.
Yine bu süreçte, kafa karıştırıcı açıklamaları ile milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanların da olduğunu biliyoruz.
Salgının başladığı günden beri, açılma kapanma kararlarının ardı arkasına gelmesinin sebebi, bu müsibetin ülkemiz üzerindeki etkilerini azaltmaktır. Kademeli normalleşme adımlarıyla vaka ve ölüm sayılarındaki azalmanın, önemli ölçüde sürüyor olması, tedbirlerin amacına ulaştığını söyledi.