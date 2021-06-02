Prof. Dr. Mustafa Sarı: Marmara Denizi artık bu kirlilik yükünü taşıyamıyor

"DENİZİN KENDİSİNİ YENİDEN TOPARLAMASI BİR YILI BULUR"

Sarı daha sonra, "Marmara Denizi için mutlaka yeni bir atık politikasının uygulamaya sokulması gerekir. Marmara Denizi'nin kirletilmesi konusunda artık suçlu aramanın anlamı yok. Marmara Denizi'nin 1 litre atığı bile kaldırmaya gücü kalmadı. Marmara Denizi'ne verilen atığı bugün kessek denizin kendisini yeniden toparlaması bir yılı bulur" ifadelerine yer verdi.