‘Uluslararası Turizm Filmleri Festivali’nde film gösterimi yapıldı

Kayaşehir'de bulunan Nevşehir Kalesi içinde gerçekleştirilen film gösterisine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran, Festival Başkanı Can Saraçoğlu, Uluslararası CİFFT Federasyonu Başkanı Alexander Kammel, kurum müdürleri, çeşitli ülkelerden gelen yönetmen, yapımcı, festival yöneticisi, sosyal medya fenomeni ve turizm sektörü temsilcisi katıldı.

Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından kahramanlık marşlarıyla karşılanan heyet daha sonra tarihi kale içerisinde gösterilen filmleri izledi.

"KAPADOKYA SİNEMA SEKTÖRÜNÜN GÖZDESİ"

Film gösterisi öncesi konuşan Vali İnci Sezer Becel, "Peribacaları, kayadan oyma tarihi şapel ve kiliseleri, yeraltı yerleşim alanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya bölgesi, sinema sektörünün de her zaman gözdesi ve cazibe merkezi olmuştur." dedi.

Kapadokya'da geçmişten bugüne çok sayıda film, dizi, belgesel ve reklam filmi çekildiğini hatırlatan Vali Becel, "Çekilen bu filmlerin hikâyelerini Kapadokya'da aramak isteyen izleyiciler bölgemize akın etmiştir. Özellikle sinema filmlerinin gerek popüler, gerekse sanatsal örnekleriyle çok geniş bir düzlemde, izleyici kitlesi üzerinde etkin bir güce sahiptir. İnsanlar üzerinde bu denli büyük etkiler bırakan sinema sektörü, Kapadokya bölgesinin daha çok tanınmasına ve geniş kitlelere ulaşmasına da katkı sunmuştur." diye konuştu.

"TURİZM DENİNCE AKLA GELEN İLK YER: NEVŞEHİR"

Belediye Başkanı Savran da şunları söyledi: "Festival, gerek ülkemizin gerekse de Kapadokya bölgemizin tanıtımı açısından önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. 30 yıldır, Cannes, Berlin, Tokyo, Barselona, New York, Viyana gibi dünyaca ünlü şehirlerde düzenlenen festival, ülkemizde, 2015 yılından itibaren İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştiriliyordu. 2020 yılında festival, asıl olması gereken yere, Nevşehir'e taşındı ve bundan böyle de şehrimizin büyüleyici atmosferi altında gerçekleştirilecek. Bölgemiz, hâlihazırda doğal bir film platosu olma özelliği taşıdığından, konuklarına daha önce yaşamadıkları bir görsel zenginlik de sunmaktadır. Bu da onlara farklı bir kadraj imkânı sağlayacaktır. Zaten turizm denilince akla gelen ilk yerlerden olma özelliği taşıyan şehrimize, Turizm Filmleri Festivali çok yakıştı. Keza bizler, turizmin göz bebeği olan güzel şehrimizin, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de anılması için gece gündüz çalışıyoruz. Nevşehir'in adı, daha nice önemli organizasyonun merkezinde geçecek, buna emin olabilirsiniz."

"FESTİVAL TANITIM İÇİN ÖNEMLİ"

Festival Başkanı Saraçoğlu da festivalin Türkiye'nin ve Kapadokya'nın tanıtımı için önemli olduğunu belirterek, "Film festivalimiz bu yıl yine muhteşem coğrafyasıyla Kapadokya'mızda gerçekleşiyor. Türkiye'nin ve Kapadokya'nın uluslararası arenada tanıtımı için önemli bir çalışmaya imza attık. Festivalimiz pandemi dönemine denk gelmesine rağmen ciddi bir yurtdışı katılımına sahne oluyor. Misafirlerimiz ayaklarını basar basmaz çektikleri fotoğraflarla, videolarla tüm dünyaya Kapadokya'nın ve Türkiye'nin güzelliklerini tanıtmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

8 KATEGORİDE 38 FİLM ÖDÜL ALACAK

Uluslararası CİFFT Federasyonu Başkanı Kammel de "Kapadokya eşsiz coğrafyası tarihi ve kültürel birikimi ile insanlık açısından önemli bir turizm merkezi. Festival kapsamında bir yıl sonra yeniden Kapadokya, Nevşehir'de olmak mutluluk verici. Festival sonunda 8 kategoride 38 film ödüllendirilecek. Katılımcılara başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.