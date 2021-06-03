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Giriş Tarihi: 3.6.2021 15:35

Denizi kirleten gemiye milyonluk ceza!

DHA
Denizi kirleten gemiye milyonluk ceza!

’nce deniz uçağıyla yapılan denetimde, ’ne atık bıraktığı belirlenen gemiye yönelik 1 milyon 301 bin lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla deniz uçağıyla havadan yaptığı denetim sırasında, denizi kirleten gemi tespit edildi.

Deniz uçağı pilotları, Demiryeri mevkisinde demirli, Türk bandıralı 'Mega D' isimli kuru yük gemisinin denizi kirlettiğini, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na iletti. Tekneyle geminin yanına giden ekipler, balast döküldüğünü belirledi. Gemiden numuneler alınırken, ekipler de gemiye yönelik 1 milyon 301 bin lira ceza uyguladı.

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Denizi kirleten gemiye milyonluk ceza!
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