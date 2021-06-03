Koronavirüsle mücadele sürecinde, kademeli normalleşme kararları kapsamında hamamlar, saunalar, yüzme havuzları ve masaj salonları açıldı mı, ne zaman açılacak sorusu da yanıt buldu. Tam kapanma sürecinde pek çok işletmenin faaliyetleri durdurulmuş, yalnızca temel ihtiyaçlar için alışveriş yapılmasına müsaade edilmişti. Adım adım normalleşmeye gidilen şu günlerde, pek çok işletmenin çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

HAMAMLAR, SAUNALAR, MASAJ SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordineli olarak yürüttüğü inceleme ve çalışmalar sonucunda, virüs yayılım hızının yüksek olmadığı ve açılması zorunlu görülen yerlerde hafta içi ve Cumartesi günleri faaliyete geçme kararı alındı. Ancak hamam, sauna, masaj salonu, kapalı yüzme havuzları, nargile salonu, taverna, birahane gibi ikincil ihtiyaçlara hitap eden işletmelerin açılışı bir süre daha ertelendi. Bu işletmelerle ilgili kararın 1 Temmuz sonrası yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.