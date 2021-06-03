Kırmızı ışık ihlali faciaya sebep oldu! Şoka girdi



GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Motosiklet sürücüsünün düşerek yaralandığını gören araç sürücüsü Ümmühan Öz şoka girerken, kaldırıma oturdu ve gözyaşlarına boğuldu. Öz, sağlık ekipleri, vatandaşlar ve trafik ekipleri tarafından güçlükle teskin edildi.