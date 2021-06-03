Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kırmızı ışık ihlali faciaya sebep oldu! Şoka girdi
Giriş Tarihi: 3.6.2021 15:19 Son Güncelleme: 3.6.2021 15:38

ihlali faciaya sebep oldu! Şoka girdi

İHA
Kırmızı ışık ihlali faciaya sebep oldu! Şoka girdi

'da ihlali yapan kadın sürücü motosiklete çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsünün yaralandığını gören kadın uzun süre şoka girdi. Kaldırımda gözyaşlarına boğulan kadın güçlükle sakinleştirildi.

Antalya'da kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra çarpıştığı motosiklet sürücüsünün yaralandığını gören kadın sürücü, şoka girdi. Uzun süre gözyaşı döken kadın güçlükle sakinleştirildi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza, Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yapaş Şelale istikametinden gelip Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Ümmühan Öz'ün kullandığı araç, Antalya Caddesi'nde Adliye istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Tuğrul Çuhadar'ın kullandığı motosiklete çarptı. Aracın kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle meydana geldiği belirlenen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Motosiklet sürücüsünün düşerek yaralandığını gören araç sürücüsü Ümmühan Öz şoka girerken, kaldırıma oturdu ve gözyaşlarına boğuldu. Öz, sağlık ekipleri, vatandaşlar ve trafik ekipleri tarafından güçlükle teskin edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kırmızı ışık ihlali faciaya sebep oldu! Şoka girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA