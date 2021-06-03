Kırmızı ışık ihlali faciaya sebep oldu! Şoka girdi

Antalya'da kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra çarpıştığı motosiklet sürücüsünün yaralandığını gören kadın sürücü, şoka girdi. Uzun süre gözyaşı döken kadın güçlükle sakinleştirildi.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza, Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yapaş Şelale istikametinden gelip Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Ümmühan Öz'ün kullandığı araç, Antalya Caddesi'nde Adliye istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Tuğrul Çuhadar'ın kullandığı motosiklete çarptı. Aracın kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle meydana geldiği belirlenen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Motosiklet sürücüsünün düşerek yaralandığını gören araç sürücüsü Ümmühan Öz şoka girerken, kaldırıma oturdu ve gözyaşlarına boğuldu. Öz, sağlık ekipleri, vatandaşlar ve trafik ekipleri tarafından güçlükle teskin edildi.