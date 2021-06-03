Market çalışma saatleri haftanın dördüncü iş gününde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. 1 Haziran'dan itibaren başlayan kademeli normalleşme sürecinde marketlerin çalışma durumu değişti. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Cumartesi- Pazar günleri bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor. Hafta içi ise sokağa çıkma yasağının 22.00'da başlamasıyla marketler saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor sorusuna yanıt aranıyor. Yayınlanan genelge doğrultusunda marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 3 Haziran sokağa çıkma yasağında bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık? İşte yanıtı
Market çalışma saatleri kademeli normalleşme sürecindeki saat değişikliği sebebiyle gündemde yer alıyor. Şu an market çalışma saatleriyle ilgili net bir ifade bulunmuyor ancak hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasaklarının 22.00'de başlaması nedeniyle marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında açık olması bekleniyor.
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekler.
Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.
Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.
Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri marketlerin 09.00 ila 21.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.
Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri marketlerin 09.00 ila 21.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor.