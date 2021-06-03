Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 3 Haziran sokağa çıkma yasağında bakkallar ve A101, BİM, ŞOK marketler saat kaça kadar açık?

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Market çalışma saatleri kademeli normalleşme sürecindeki saat değişikliği sebebiyle gündemde yer alıyor. Şu an market çalışma saatleriyle ilgili net bir ifade bulunmuyor ancak hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasaklarının 22.00'de başlaması nedeniyle marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında açık olması bekleniyor.

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekler.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA AÇILIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri marketlerin 09.00 ila 21.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.