"Sayısal Loto sonuçları" haftalık düzende 3 gün, Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV - Youtube ortak canlı çekilişle, kazandıran numaraları öğrenmek isteyen şans oyunu severlere duyuruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığının popüler şans oyununda peş peşe gelen devirlerle MPİ tarihinin en yüksek büyük ikramiye tutarı olan 160 Milyon Türk Lirası'nın kazananı olmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak MP TV canlı çekilişinden çıkacak şanslı numaraları öğrenmek amacıyla MPİ 2 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (2 HAZİRAN)

Milli Piyango Online ile 2 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama