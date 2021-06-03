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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 4.6.2021 02:29 Son Güncelleme: 4.6.2021 02:29

mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Haziran ve listesi

Son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarında oluşan anlık kırılmalar sonucunda farklı şiddetlerde olayları meydana geliyor. Önceki gün ’de meydana gelen son dakika deprem olayının ardından sarsıntılara ilişkin detayları öğrenmek isteyenler son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde? şeklinde sorulara yanıt aramaya devam ediyor. 4 Haziran ve listesi verileriyle ’de meydana gelen en son depremler ile ilgili detaylar.

Aktif özellikteki fay hatlarının uzanış yönünde yer alan ülkemizde pek çok farklı şiddette son dakika depremleri meydana gelmeye devam ediyor. Ege Denizi, Akdeniz ve önceki gün Karadeniz açıklarında meydana gelen son dakika deprem olaylarında etkilenen illerimizde yaşayanlar sarsıntılarla ilgili detaylı bilgi edinmek isteyerek son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde? şeklindeki soruya yanıt aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? (4 HAZİRAN 2021 CUMA)

4 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileriyle bugünkü en son deprem bilgileri şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ



AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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