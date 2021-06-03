Son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Aktif özellikteki fay hatlarının uzanış yönünde yer alan ülkemizde pek çok farklı şiddette son dakika depremleri meydana gelmeye devam ediyor. Ege Denizi, Akdeniz ve önceki gün Karadeniz açıklarında meydana gelen son dakika deprem olaylarında etkilenen illerimizde yaşayanlar sarsıntılarla ilgili detaylı bilgi edinmek isteyerek son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde? şeklindeki soruya yanıt aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? (4 HAZİRAN 2021 CUMA)

4 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileriyle bugünkü en son deprem bilgileri şöyle;