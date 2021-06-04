Ağrı’da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre saat 15:00 sularında meydana gelen olayda Merkez Fırat Mahallesi Erzurum Çevre Yolu sanayi mezarlığı içerisinde bulunan Aras Elektrik Dağıtım şirketine ait trafo içerisine hırsızlık amacıyla giren M.A. (44) isimli şahıs, elektrik kablolarını kesmeye çalıştı. Bu sırada elektrik akımına kapılan M.A. olay yerinde hayatını kaybetti.





Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Aras Elektrik Dağıtım şirketi, 112 acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile M.A'nın cansız bedeni olay yerinden alınarak otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.