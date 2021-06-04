Son Dakika Haberi... AFAD'ın aktardığı bilgilere göre Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.23'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Depremin yerin 11.09 kilometre altında meydana geldiği aktarıldı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Bölgeden alınan ilk bilgilere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. AFAD tarafından yapılan son açıklmada, "Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.
"HERHANGİ OLUMSUZ BİR İHBARIN OLMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR"
Depremin ardından açıklamada bulunan, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Muğla - Datça açıklarında saat 23.23'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili kurumlarla yapılan görüşmelerde an itibariyle herhangi olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Geçmiş olsun Muğla." dedi.
SON DAKİKA! Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem | Video