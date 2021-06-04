SON DAKİKA! Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

CAN KAYBI YAŞANMADI

Bölgeden alınan ilk bilgilere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. AFAD tarafından yapılan son açıklmada, "Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.