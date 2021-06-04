Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli yeniden açıldı

Avrasya Tüneli'nde Avrupa istikametinden Anadolu istikametine giden yabancı plakalı bir araçta, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle tünel ulaşıma kapatıldı. Bölgede yoğun trafik oluştu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Avrasya Tüneli saat 21.30 itibariyle ulaşıma açıldı.