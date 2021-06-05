Başkan Canpolat:  Asfaltsız yol kalmayacak

Fen İşleri Müdürlüğü, Haliliye İlçesinin farklı noktalarında asfalt serimiyle üst yapıda yenileme çalışmalarını devam ettiriyor. Ulubatlı Mahallesi'ndeki sokaklarda da devam eden asfalt serim çalışmalarını Başkan Mehmet Canpolat, beraberinde Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ile birlikte inceledi.

Çalışmalara ilişkin bilgiler alarak, çalışmaların özverili şekilde kısa zaman içerisinde tamamlanması talimatını veren Başkan Canpolat, Ulubatlı Mahalle Muhtarı Fethi Kaya ile birlikte esnafla da sohbet etti. Başkan Mehmet Canpolat, asfalt çalışmalarının program dahilinde ilçe geneline yayıldığının da altını çizdi.