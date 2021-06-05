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Giriş Tarihi: 5.6.2021 22:17

Başkan Canpolat:  Asfaltsız yol kalmayacak

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Başkan Canpolat:  Asfaltsız yol kalmayacak

’nın Belediye Başkanı , Mahallesi’nde yapımı devam eden asfalt çalışmalarını inceleyip, esnafla görüştü. Üst yapıda ömrünü tamamlamış sokaklarda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Canpolat, “Çok şükür şuan Ulubatlı Mahallesinin deforme olmuş, asfalt olarak ömrünü bitirmiş sokaklarını şuan asfalt yapıyoruz” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Haliliye İlçesinin farklı noktalarında asfalt serimiyle üst yapıda yenileme çalışmalarını devam ettiriyor. Ulubatlı Mahallesi'ndeki sokaklarda da devam eden asfalt serim çalışmalarını Başkan Mehmet Canpolat, beraberinde Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ile birlikte inceledi.

Çalışmalara ilişkin bilgiler alarak, çalışmaların özverili şekilde kısa zaman içerisinde tamamlanması talimatını veren Başkan Canpolat, Ulubatlı Mahalle Muhtarı Fethi Kaya ile birlikte esnafla da sohbet etti. Başkan Mehmet Canpolat, asfalt çalışmalarının program dahilinde ilçe geneline yayıldığının da altını çizdi.

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Başkan Canpolat:  Asfaltsız yol kalmayacak
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