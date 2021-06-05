Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi gün idrak edilecek?

"2021 Kurban Bayramı ne zaman?" sorusu merak konusu oluyor. Her yıl Ramazan Bayramının ardından idrak edilen, islam dini için oldukça önemli ve anlamlı olan Kurban Bayramı'nın bu yıl ayın kaçında denk geldiğini öğrenmek isteyenler Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, hangi gün? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.
Kurban Bayramı'na ilişkin merak edilen tüm detaylar şöyle;
2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: