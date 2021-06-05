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Giriş Tarihi: 5.6.2021 22:03

Milletvekili Yıldız ’de ziyaretlerde bulundu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Milletvekili Yıldız Viranşehir’de ziyaretlerde bulundu

MKYK üyesi ve AK Parti Milletvekili , 'e gelerek bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

Milletvekili Yıldız, ilk olarak Belediyesi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Belediye Başkanı 'den bilgi aldı. Belediyenin yapacağı çalışmalar ve projeleri hakkında da Yıldız'a bilgi veren Başkan Ekinci, yapılan hizmet ve çalışmalarla halkın özlem duyduğu belediyecilikle tanıştığını vurguladı.

Ekinci, Vekilin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Vekil Yıldız ise, Başkan Ekinci'ye çalışmalarında başarılar diledi. Vekil Yıldız ve beraberindeki heyet, Buradaki ziyaretin ardından Viranşehir ilçe başkanlığına geçti.



Başkan ve yönetim kurulu ile görüşen Yıldız, parti çalışmaları hakkında bilgi edindi. Yıldız ve beraberindeki heyet daha sonra Viranşehir Zahireciler Borsa Derneği Başkanı 'ı ziyaret ederek, ilçedeki esnafın durumu hakkında bilgi aldı. Yıldız, son olarak, geçtiğimiz gün vefat eden 'nun ailesine baş sağlığı ziyaretinde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.

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Milletvekili Yıldız Viranşehir’de ziyaretlerde bulundu
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