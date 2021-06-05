Milletvekili Yıldız Viranşehir’de ziyaretlerde bulundu

Milletvekili Yıldız, ilk olarak Viranşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Salih Ekinci'den bilgi aldı. Belediyenin yapacağı çalışmalar ve projeleri hakkında da Yıldız'a bilgi veren Başkan Ekinci, yapılan hizmet ve çalışmalarla halkın özlem duyduğu belediyecilikle tanıştığını vurguladı.



Ekinci, Vekilin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Vekil Yıldız ise, Başkan Ekinci'ye çalışmalarında başarılar diledi. Vekil Yıldız ve beraberindeki heyet, Buradaki ziyaretin ardından AK Parti Viranşehir ilçe başkanlığına geçti.





Başkan Ali Tekin ve yönetim kurulu ile görüşen Yıldız, parti çalışmaları hakkında bilgi edindi. Yıldız ve beraberindeki heyet daha sonra Viranşehir Zahireciler Borsa Derneği Başkanı Remzi Atan'ı ziyaret ederek, ilçedeki esnafın durumu hakkında bilgi aldı. Yıldız, son olarak, geçtiğimiz gün vefat eden Seydo Koyuncu'nun ailesine baş sağlığı ziyaretinde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.