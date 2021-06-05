Şanlıurfa ’da otomobil takla attı 5 kişi yaralandı

Kaza Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Soğmutar kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, takla atan otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan toplam 5 kişi yaralandı.



Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralıları sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.