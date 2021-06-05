Siirt UMKE'den gerçeği aratmayan 3 günlük Eğitim ve Tatbikat kampı

İl Sağlık Müdürlüğünün afet ve acil durumlarda medikal kurtarma hizmetini gerçekleştirecek olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) 02-04 Haziran tarihlerinde Baykan ilçesi Kent Ormanı mevkiinde düzenlenen eğitim ve tatbikat kampı tamamlandı.

Tatbikatın son gününde Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Nesrin Atiş, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Fevzi Bircan Özkan, Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Şakir Özer, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Öz, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gülçinar Erpay ve başkan yardımcıları ile birim sorumlularının katılımıyla il tatbikatı-sertifika töreni düzenlenmiş olup, eğitimler başarılı bir şekilde sona erdi.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Fevzi Bircan Özkan, "Yangın, deprem, trafik kazalarında UMKE ekiplerine çok ihtiyaç oluyor. İhbarı alır almaz hemen bir ekip yola çıkıyor. Siirt'te bu kadar fazla gönüllünün olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Her vakaya gidiyorlar. Ekibimize fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Oğuzhan Cengiz de 3 günlük eğitim ve tatbikatın oldukça verimli geçtiğini kaydetti.