Tapu tartışmasında bıçak çeken kızını öldürdü

BALIKESİR Ayvalık'ta Ali İhsan Çivicik (76) ile kızı Handan Çivicik (51) arasında, önceki gün bir tapu anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından, Handan Çivicik, bıçakla babasına saldırmak istedi. Bunun üzerine tabancasını alan Ali İhsan Çivicik kızına ateş etti. Göğsünden vurulan Handan Çivicik, olay yerinde can verdi. Baba Ali İhsan Çivicik polise teslim olurken, kızının cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Handan Çivicik'in, 3 ay önce babasının yanına taşındığı öğrenildi. Ailenin komşuları, Handan Çivicik'in bir süre önce de anne babasına saldırdığını, polis ifadesinin ardından yine aynı evde yaşamaya devam ettiğini söyledi.