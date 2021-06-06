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Haberler Yaşam Haberleri LGS İngilizce soruları ve cevapları! 2021 LGS lise İngilizce sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı
Giriş Tarihi: 6.6.2021 17:49 Son Güncelleme: 6.6.2021 17:49

! lise İngilizce sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı

LGS İngilizce soruları ve cevapları! 2021 LGS lise İngilizce sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı

Liselere Geçiş Sınavı bugün tüm il ve ilçelerdeki sınav merkezlerinde uygulandı. Ortaokulu başarıyla bitiren milyonlarca genç, en iyi liselere girebilmek için ter döktü. Öğrencilerin temel dersler üzerinden seviye tespitinin yapıldığı sınavda Yabancı Dil dersinde İngilizce’den soru soruldu. Sınavın bitişiyle birlikte öğrenciler hakkında araştırmaya koyuldu. İşte lise İngilizce sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı!

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan LGS adlı merkezi sınav, MEB tarafından gerçekleştiriliyor. Milyonlarca adayın Türkçe, İnkılap Tarihi, Matematik, Yabancı Dil gibi derslerden sorumlu tutulduğu sınavda, Yabancı Dil olarak İngilizce becerileri sorgulandı. Adaylar, her sınavın sonunda doğru ve yanlış sayılarını görebilmek için hakkında araştırma yapıyor. İşte lise İngilizce sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı.

LGS'DE İNGİLİZCE'DEN KAÇ SORU SORULUYOR?

Liselere Geçiş Sınavı'nda Yabancı Dil bölümü olan İngilizce'den 10 soru soruluyor. Çoktan seçmeli olarak gerçekleştirilen sınavda bazı sorular boşluk doldurma yöntemiyle sorulurken bazı sorular ise görsel içerikli maddelerden oluşuyor. Sözel bölümde yer alan İngilizce sınavında adaylar müfredata uygun konulardan değerlendiriliyor.

LGS İNGİLİZCE'DE HANGİ KONULAR ÇIKTI?

LGS İngilizce'de Friendship, Teen Life, Cooking, Communication, The Internet Adventures, Tourism, Chores, Science, Natural Forces konularından 10 soru soruldu.

"Bu soruların her hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni olmadan yapılamaz. Bu yayın izni telif ücreti ödenerek alınmıştır."

LGS İNGİLİZCE SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

LGS'de İngilizce bölümünde yer alan sorular ve cevapları bugün içinde yayınlandı. Bu soruların her hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni olmadan yapılamaz. Bu yayın izni telif ücreti ödenerek alınmıştır.

LGS İNGİLİZCE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

"Bu soruların her hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni olmadan yapılamaz. Bu yayın izni telif ücreti ödenerek alınmıştır."

LGS İNGİLİZCE SORULARI VE CEVAPLARI

"Bu soruların her hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni olmadan yapılamaz. Bu yayın izni telif ücreti ödenerek alınmıştır."

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LGS İngilizce soruları ve cevapları! 2021 LGS lise İngilizce sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı
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