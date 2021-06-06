Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan LGS adlı merkezi sınav, MEB tarafından gerçekleştiriliyor. Milyonlarca adayın Türkçe, İnkılap Tarihi, Matematik, Yabancı Dil gibi derslerden sorumlu tutulduğu sınavda, Yabancı Dil olarak İngilizce becerileri sorgulandı. Adaylar, her sınavın sonunda doğru ve yanlış sayılarını görebilmek için LGS İngilizce soruları ve cevapları hakkında araştırma yapıyor. İşte 2021 LGS lise İngilizce sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı.

LGS'DE İNGİLİZCE'DEN KAÇ SORU SORULUYOR?

Liselere Geçiş Sınavı'nda Yabancı Dil bölümü olan İngilizce'den 10 soru soruluyor. Çoktan seçmeli olarak gerçekleştirilen sınavda bazı sorular boşluk doldurma yöntemiyle sorulurken bazı sorular ise görsel içerikli maddelerden oluşuyor. Sözel bölümde yer alan İngilizce sınavında adaylar müfredata uygun konulardan değerlendiriliyor.