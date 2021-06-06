Son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Haziran Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi

Ülkemizin uzanış doğrultusunda yer aldığı Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu adlarındaki aktif fay hatlarında meydana gelen anlık kırılmalar sonucu pek çok farklı şiddette son dakika deprem olayı meydana gelmeye devam ediyor. Ege Denizi, Akdenizde meydana gelen son dakika deprem olayının ardından 6 Haziran Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi verilerine erişmek isteyenler son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

6 Haziran Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi verileri ve diğer tüm son dakika deprem gelişmeleri şöyle;