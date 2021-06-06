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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Haziran Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 6.6.2021 18:03 Son Güncelleme: 6.6.2021 18:03

Son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Haziran

Son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Haziran Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi

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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 6 Haziran Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi
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SON DAKİKA