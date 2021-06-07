İtalya'da son 24 saatte 1273 yeni vaka tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, günlük vaka sayısı yeniden 2 binin altına düştü.

1273 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 84 bin 567 koronavirüs testi yapıldığı ve bin 273 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 233 bin 698'e ulaştığı kaydedildi.

65 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 65 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 588'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 5 bin 24 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 188 bin 423 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 15 kişi azalarak 759'a geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 38 milyon 391 bin 998 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 13 milyon 98 bin 261 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.