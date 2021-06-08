İzmir'deki rehine krizinde şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Soyunmamı istedi moralimi bozdu!

BU OLAY İÇİME DERT OLDU

Ege Deniz'in bir oda tutarak kendisini pansiyona götürdüğünü anlatan Sarıkayalı, "Ege Deniz odada soyundu. Benim de soyunmamı istedi. Durumun farklı yöne gittiğini anladım ve odadan çıkarak gittim. Bu olayı onur kırıcı olduğundan hiç kimseye anlatmadım. Ancak Ege Deniz'in bana yapmış olduğu bu tutum kafama takıldı ve moralimi bozdu. İçime dert oldu. Alkol aldıktan sonra Ege Deniz'i bulmak için Alsancak'a Gümrük Müdürlüğü'ne geldim. Ege Deniz diye birinin çalışmadığını söylediler" dedi.

BENDEN SAKLADIKLARINI DÜŞÜNDÜM

Sarıkayalı ifadesine şu şekilde devam etti: "Bu şahsı benden sakladıklarını düşünerek gümrük memurunun boğazına bıçağı dayayarak Ege Deniz'in gelmesini istedim. Alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum. Amacım Ege Deniz'i bulmaktı. Kimseye zarar vermek istemedim. Gururum incindiği için Ege Deniz'i bularak kendisiyle konuşmak istedim. Ancak olaylar bu şekilde gerçekleşti. Psikolojik rahatsızlığım nedeniyle tedavi görmek istiyorum. Eğer olayda bir zarara sebebiyet verdiysem gidermek isterim."

Sarıkaya'nın tutuklandığı öğrenildi.