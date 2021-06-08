Nişantaşı'nda başörtülü kadın akademisyene şiddet: Önce sözlü taciz sonra darp

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun: "28 Şubat bitmedi. Sadece politik araçlarından mahrum kaldı. Zihniyet yerinde duruyor. Balçıklaşmış bir nefretle toplumu okumaya devam ediyor. Tutsak ettiği ruhları ise birer mankurta dönüştürüyor."



AK Parti MKYK Üyesi Eyüp Gökhan Özekin: "Bir akademisyen Nişantaşı'nda başörtülü olduğu için darp ediliyor. Saldırgan da, arkadaşları da, şahitler de olan biteni kabul ediyor. İdeolojik şiddet tam tersi faillerce yapılsaydı Türkiye'nin tek gündemiydi."

Akademisyen Oğuzhan Bilgin: "Başörtüsü meselesinin bitmediğini, sivil alanlarda şiddetin, ayrımcılığın, nefret söyleminin devam ettiğini tv dahil hangi platformda dile getirsem "bitmedi mi mağdur edebiyatı" cevapları ile karşılaşıyorum. İşte bu önemsizleştirme çabanızla siz de bu nefret suçlarına ortaksınız."