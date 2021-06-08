Son dakika: Başsavcılık’tan flaş Thodex açıklaması

Daha sonra yapılan tespitlere göre 15 ayrı şüphelinin malvarlıklarına el konulması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulunulmuş, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin talebi tüm şüpheliler açısından 29.04.2021 tarihinde kabul etmesi üzerine el koyma tedbirleri uygulanmıştır.