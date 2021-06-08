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Giriş Tarihi: 8.6.2021 14:37 Son Güncelleme: 8.6.2021 14:49

: Başsavcılık’tan flaş açıklaması

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika: Başsavcılık’tan flaş Thodex açıklaması

: Son gündelerde vurgunuyla ilgili çok sayıda haber yapıldı. Başsavcılık, yapılan bu haberlerle ilgiil önemli bir açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

" adlı kripto para borsası bünyesinde işlenen suçlara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin bazı basın/yayın organlarında asılsız haberler yer aldığı görülmüş, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.



Bahse konu soruşturma kapsamında yapılan kimlik tespitini müteakip derhal harekete geçilerek firma sahibi olan şüpheli F.F.Ö'nün taşınmaz, ulaşım aracı, banka hesabı vb. şahsi malvarlıkları ile şirkete ait tüm malvarlığına İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 24.04.2021 tarihli kararıyla el konulmuştur.

Daha sonra yapılan tespitlere göre 15 ayrı şüphelinin malvarlıklarına el konulması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulunulmuş, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin talebi tüm şüpheliler açısından 29.04.2021 tarihinde kabul etmesi üzerine el koyma tedbirleri uygulanmıştır.


Soruşturmanın devamında kimliği belirlenip yakalanan 1 şüpheli hakkında daha aynı yönde talepte bulunulmuş, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğinin talebi 20.05.2021 tarihinde kabul etmesi üzerine bu şüpheli açısından da el koyma tedbirleri uygulanmıştır.
Yukarıda izah edildiği üzere adı geçen yapılanmaya ilişkin yürütülen soruşturmamız kapsamında uygulanan el koyma tedbirlerinin geciktiğine dair haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.

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Son dakika: Başsavcılık’tan flaş Thodex açıklaması
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