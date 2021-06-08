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Giriş Tarihi: 8.6.2021 19:34 Son Güncelleme: 8.6.2021 19:34

sonuçları açıklandı mı? ile 8 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 8 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

(MPİ) ile işbirliğinde haftalık olarak 3 gün yapılan - ortak canlı yayınıyla kazandıran numaraları belirlenen “ sonuçları” bugün (8 Haziran 2021 Salı) şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için resmi sitesinden dijital ortamda ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak oyunu oynayanlar, biletleriyle sorgusu yapmak isteyerek şanslı numaralara ilişkin “ açıklandı mı?” sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 8 Haziran çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama ekranı.

" sonuçları" aracılığıyla, her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri - ortak canlı yayın ile şans oyunu severlere duyuruluyor. Peş peşe gelen devirlerle 25 Milyon Türk Lirası'na erişen tutarını kazanmak isteyenler bugünkü için Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynamalarının ardından, büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyerek " açıklandı mı?" sorusu üzerinden yaptıkları araştırmayla bilgi edinmeye çalışıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (8 HAZİRAN)

Milli Piyango Online ile 8 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama motoru detayları şöyle;


(MPİ) 8 Haziran Süper Loto sonuçları:


SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 8 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama
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