Araç almaya karar verenlerin akıllarına takılan sorulardan biri araç km bilgisidir. Araç km bilgisi aracı satın almadan önce önemli bir bilgi kaynağıdır. Araç satıcısının verdiği km bilgisini kontrol etmeye de yarar. İnternetten araç km sorgulamanın birçok yöntemi vardır.

PTT KM SORGULAMA

Araç km sorgulama yöntemlerinden bir tanesi PTTAVM'dir. Kilometre sorgulaması yapmak için aracın plakası ya da şasi numarası gereklidir. 24.07.2013 tarihinden sonraki kilometre kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Bu sorgulama ekranın diğer adı HGS km sorgulama olarak bilinmektedir.

https://hgs.pttavm.com/arac-km-sorgula sitesini ziyaret edin.

Sorgulama yapmak istediğiniz türü seçin.

Plaka no ya da şasi no seçeneğinden bir tanesini seçin.

Kurumsal müşteriyseniz T.C. Kimlik No veya Vergi No girebilirsiniz.

Sorgulama sonucunun gönderileceği e-posta adresini girin.

Ödeme yapmak için kullanmak istediğiniz kart bilgilerini girin.

"Açık Rıza Metni ve Gizlilik Politikası'nı okudum ve onaylıyorum." butona tıklayın.

Ödeme işlemini onayladığınızda, 6.00 TL kartınızdan tahsis edilecektir.

Araç kilometre bilgileri ekrana yansıyacaktır. Ayrıca mail olarak da size iletilecektir.

TÜVTÜRK KM SORGULAMA

İlk olarak TÜVTÜRK internet sitesine https://www.tuvturk.com.tr/ girmeniz gerekmektedir.

TÜVTÜRK sitesine girdikten sonra km sorgulama sekmesine gelmeniz gerekmektedir. Sonrasında sayfayı aşağıya kaydırıp sol kısımda bulunan "Araç Muayene Sorgulama" kısmı açılır.

Daha sonrasında açılan ekranda plaka ve muayene rapor numarası istenir.

Bilgiler girilip güvenlik kodu da yazıldıktan sonra online olarak TÜVTÜRK 'ten araç km bilgisini sorgulayabilirsiniz.

Sonuç ekranına geldiğinizde en alta doğru ilerlerseniz aracın km bilgisini görebilirsiniz.

Kendi aracınız dışındaki bir aracın km bilgisini görüntülemek istiyorsanız araç sahibinden muayene rapor numarasını almanız gerekmektedir.

E-DEVLET ARAÇ KM SORGULAMA

E-Devlet üzerinden araç km sorgulama işlemleri artık yapılabilmektedir. Saniyeler içerisinde istediğiniz aracın kilometre bilgisini öğrenebilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/ptt-pttbank-internet-bankaciligi-hesabindan-arac-kilometre-sorgulama-4194 Adresine gidin.

Pttbank İnternet Bankacılığı Hesabından Araç Kilometre Sorgulama sayfası açılacaktır. Uygulamaya Git" bağlantısına tıkladığınızda, www.türkiye.gov.tr'yi terk ederek, profil bilgileriniz ile kullanıcı girişi yapmış olarak ilgili kurumun web sayfasına yönlendirileceksiniz. İlgili uygulama yeni bir pencere içinde açılacaktır.

Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Kimlik doğrulaması yapın.

Daha sonra aracın plakası ya da şasi numarası ile sorgulama yapabilirsiniz.

5664 KM SORGULAMA

Araç km bilginizi SMS yoluyla çok hızlı bir şekilde öğrenilebiliyordu. 2017 yılının başından beri alınan bir kararla artık SMS ile km araç km sorgulamalarında km bilgisi gelmiyor. Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında araç km bilgisi 5664 yoluyla ya da 5665 km sorgulama yoluyla artık verilememektedir. Devam eden mahkeme süreci olmasına rağmen alınan karar şimdilik 5664 yoluyla araç km bilgisinin verilememesi yönünde olmasıdır.