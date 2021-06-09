Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ben nefsimi öldürdüm hayatımı köpeklere adadım
Giriş Tarihi: 9.6.2021

Ben nefsimi öldürdüm hayatımı köpeklere adadım

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Ben nefsimi öldürdüm hayatımı köpeklere adadım
'un ilçesinde kurduğu 'Ölü Adam Sahipsiz Köpekler Aşevi' ile yıllardır sokak köpeklerine hizmet veren hayırsever iş adamı Ünal Nafiz Hekim (60), Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödüle layık görüldü. Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi 'dan alan Hekim duygularını SABAH'a anlattı:
2002'den itibaren elimden geldiği kadar hayvanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Nefsimi öldürdüm, aşevinin adını bu yüzden Ölü Adam Sahipsiz Köpekler Aşevi yaptım. Aşevinin ismi insanların dikkatini çekiyor. Dağlardaki taşlardaki yaşadığımız sıkıntıları görünce orada hizmet etmem gerektiğini düşündüm. Dünya hevesine düşkün olsam bu hizmeti yapamazdım.



Hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Bir yıl önce 'de bir köpeği vurmuşlardı. İstanbul'a getirdik. Köpeğin yaşaması ve sağlığına kavuşabilmesi için 55 bin lira para harcadım. Bir ailesiniz, hasta bireyiniz var, onu nasıl doktora götürmeyeceksiniz, nasıl altını temizlemeyeceksiniz, nasıl ölüme terk edeceksiniz? Biz hayvanlara bu duyguyla yaklaşıyoruz. Empati ile sevgi dolu gözlerle bakıyoruz onlara. Aşevinin giderlerinin de yüzde 98'ini kendim karşılıyorum. İnsanlar da bir kap su bir kap mama ile hayvanları doyurabilir.
- arasında dağlardaki kimsesiz hayvanları ellerimizle besliyoruz. Bölgede yaklaşık 2 bin-2 bin 500 köpeğimiz var. Onlar için günlük 2-2.5 ton kemikle yemek yapıyoruz. Ben bu işi hobi olarak yapmıyorum. Bir görev ve borç mantığıyla yapıyorum. Allah'ın bana verdiği rızkı sahiplerine dağıtıyorum.
Maddi sıkıntılarımız oldu ama köpekleri aç bırakmıyoruz. Vicdan sahibiysen sen evinde ekmek yiyorsan pandemi de olsa oraya da götüreceksin. Et bulamadıysam ekmek götürdüm. Pandemiye sığınıp da onları biz asla aç bırakmadık. Evlatlarıma da vasiyetimdir. O hayvanları doyurursanız kazanırsınız diyorum.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ben nefsimi öldürdüm hayatımı köpeklere adadım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA