Ben nefsimi öldürdüm hayatımı köpeklere adadım

İstanbul
'un Pendik
ilçesinde kurduğu 'Ölü Adam Sahipsiz Köpekler Aşevi' ile yıllardır sokak köpeklerine hizmet veren hayırsever iş adamı Ünal Nafiz Hekim (60), Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödüle layık görüldü. Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
'dan alan Hekim duygularını SABAH'a anlattı:
2002'den itibaren elimden geldiği kadar hayvanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Nefsimi öldürdüm, aşevinin adını bu yüzden Ölü Adam Sahipsiz Köpekler Aşevi yaptım. Aşevinin ismi insanların dikkatini çekiyor. Dağlardaki taşlardaki yaşadığımız sıkıntıları görünce orada hizmet etmem gerektiğini düşündüm. Dünya hevesine düşkün olsam bu hizmeti yapamazdım.
Hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Bir yıl önce Niğde
'de bir köpeği vurmuşlardı. İstanbul'a getirdik. Köpeğin yaşaması ve sağlığına kavuşabilmesi için 55 bin lira para harcadım. Bir ailesiniz, hasta bireyiniz var, onu nasıl doktora götürmeyeceksiniz, nasıl altını temizlemeyeceksiniz, nasıl ölüme terk edeceksiniz? Biz hayvanlara bu duyguyla yaklaşıyoruz. Empati ile sevgi dolu gözlerle bakıyoruz onlara. Aşevinin giderlerinin de yüzde 98'ini kendim karşılıyorum. İnsanlar da bir kap su bir kap mama ile hayvanları doyurabilir.
Gebze
-Şile
arasında dağlardaki kimsesiz hayvanları ellerimizle besliyoruz. Bölgede yaklaşık 2 bin-2 bin 500 köpeğimiz var. Onlar için günlük 2-2.5 ton kemikle yemek yapıyoruz. Ben bu işi hobi olarak yapmıyorum. Bir görev ve borç mantığıyla yapıyorum. Allah'ın bana verdiği rızkı sahiplerine dağıtıyorum.
Maddi sıkıntılarımız oldu ama köpekleri aç bırakmıyoruz. Vicdan sahibiysen sen evinde ekmek yiyorsan pandemi de olsa oraya da götüreceksin. Et bulamadıysam ekmek götürdüm. Pandemiye sığınıp da onları biz asla aç bırakmadık. Evlatlarıma da vasiyetimdir. O hayvanları doyurursanız kazanırsınız diyorum.