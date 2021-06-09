Masumlar Apartmanı İnci diziden neden ayrıldı? Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrıldı, çıktı?

Bu sezonun başında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Masumlar Apartmanı dizisi dün akşam sezon finali yaptı. Dizinin baş karakterlerinden İnci'ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah, diziden ayrılma talebini yapımcılara bildirmiş, bunun üzerine İnci'nin ölümü uygun görülmüştü. Dün akşam yayınlanan sezon finalini izleyen diziseverler, Masumlar Apartmanı İnci diziden neden ayrıldı sorusuna yanıt arıyor. İşte Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrıldı, çıktı sorusunun yanıtı.
MASUMLAR APARTMANI İNCİ DİZİDEN NEDEN AYRILDI?
İnci, Han'ın tüm ikna girişimlerine rağmen onu terk etmeye kararlıdır. Bu sırada hamile olduğunu öğrenen İnci büyük bir çıkmazın ortasında kalır. Safiye Han ve İnci'nin yaşadıklarını görünce üzülür ve ailesini toparlamaya çalışır.
MASUMLAR APARTMANI İNCİ NASIL ÖLDÜ?
İnci çocuğunu Han'dan uzak büyütme kararı alırken, Han gerçeği öğrenir ve onu bu karardan döndürmeye çalışır. İnci Han'ın yanından ayrılıp arabaya bindiği sırada kaza geçirir ve Han onu bulur. Han'ın kollarında son nefesini verir.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH DİZİDEN NEDEN AYRILDI?
İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın dizideki travmatik sahnelere daha fazla dayanamadığı, ruhsal anlamda çok yorulduğu için diziden ayrıldığı iddia edildi. Ancak yetenekli oyuncudan bu konu hakkında bir açıklama gelmedi.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?
17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da doğan Farah Zeynep Abdullah, Arap kökenli bir baba ve Boşnak kökenli bir annenin kızıdır. Çocuk yaşlarda tiyatroya olan ilgisi farkedilen Abdullah, İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başladığı okulu İngiltere'de tamamladı. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık alanlarında eğitim aldı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynamıştır.Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaşmıştır. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynamıştır. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırmıştır. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki Prenses Azra'yı seslendirmiştir.