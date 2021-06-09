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Giriş Tarihi: 9.6.2021 10:36

sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak? ile MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı (9 Haziran)

Şans Topu sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı 9 Haziran

çekilişi bu akşam saat kaçta açıklanacak sorusu şans oyunu severlerin gündeminde yer alıyor. Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştirilen çekiliş şans oyunu severler tarafından yakından takip ediliyor. ile canlı ve noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekiliş bugün saatler 20.00’ı gösterdiğinde başlayacak. Pazar günü yapılan çekilişte 5+1 bilen olmadı ve büyük ikramiye devretti.

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunlar arasında yer alan için geri sayım devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekiliş, 20.00'da başlayacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişte 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti. Gözler bu akşam yapılacak çekilişe çevrildi.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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Şans Topu sonuçları bu akşam saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı (9 Haziran)
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