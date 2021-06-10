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Giriş Tarihi: 10.6.2021 23:18

Atların üzerindeki çuvallarda 181 kilo uyuşturucu ele geçirildi

DHA
Atların üzerindeki çuvallarda 181 kilo uyuşturucu ele geçirildi

'nin sınırındaki ilçesine bağlı Esendere Beldesi'nde, yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan atlı gruba, jandarma müdahale etti. Atların sırtındaki çuvallarda 181 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu iki şüpheli gözaltına alınırken, 3 ata da el konuldu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırından kaçak yollarla ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, ilçesine bağlı Esendere beldesinde önlem aldı. Bölgede konuşlanan güvenlik görevlileri, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan atlı birliklere müdahale etti. Yapılan müdahalede İran uyruklu iki şüpheli gözaltına alınırken, atların üzerindeki çuvallarda 163 kilo eroin ve 18 kilo metamfetamin olmak üzere 181 kilo uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken 3 ata da el konuldu.

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Atların üzerindeki çuvallarda 181 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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