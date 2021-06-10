Bu hafta gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Koronavirüs salgınına ilişkin kararların alındığı Kabine Toplantısı normal şartlarda her hafta Pazartesi günü yapılıyor. Ancak 14 Haziran'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi nedeniyle Kabine Toplantısı farklı bir tarihe alındı. Bu Kabine Toplantısı'nın en önemli gündem maddeleri ise yine corona virüsü ve yeni normalleşme süreci olacak. Vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Buna göre, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın saat kaçta gerçekleştirilecek?