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Giriş Tarihi: 10.6.2021 11:44 Son Güncelleme: 10.6.2021 11:44

Bu yıl kutlanacak, bu Pazar mı? hangi gün ve tarihe denk geliyor? ve tarihçesi!

Bu yıl Babalar Günü ne zaman kutlanacak, bu Pazar mı? Babalar Günü hangi gün ve tarihe denk geliyor? Babalar Günü tarihi ve tarihçesi!

Haziran ayının girişiyle birlikte en kıymetlimiz olan babalarımızı onurlandırmak üzere kutladığımız tarihi araştırılıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle buruk geçecek olsa da, bu yıl kutlanacak, bu Pazar mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bu özel gün için önceden hazırlık yapmak isteyenler, ve tarihe denk geliyor sorularına dair araştırma yapıyor. İşte ve tarihçesi.

Mayıs ayı annelerin, Haziran ayı babaların özel hissetmesi için çabaladığımız iki özel günü içinde barındırır. Bir gün değil her gün aynı hissettirmek esas olsa da, bu özel günde küçükten büyüğe herkes babaları için hediyeler alır, kutlamalar yapar. Bu nedenle, hazırlıkları planlamak için bu yıl kutlanacak, bu Pazar mı soruları araştırılıyor. hangi gün ve tarihe denk geliyor sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte ve tarihçesi ile ilk ne zaman kutlandı sorusunun yanıtı.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Babalar Günü her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanmaktadır. Bu yıl da Haziran'ın üçüncü Pazar'ı ayın 20'sine denk gelmektedir. Yani bu yıl Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Babalar Günü ilk kez 1910 yılında kutlanmıştır. Sonora Smartt Dodd isimli bir kadın, Amerikan İç Savaşı gazisi olan ve 6 çocuğunu tek başına büyüten babasını onurlandırmak için bu özel günü ortaya çıkarmıştır. Dodd, babasını mutlu etmek adına yollar ararken Anneler Günü'nden ilham alır.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ı Babalar Günü ilan etmek için çalışmalara başlar. Ancak hazırlıklar yetişmediği için Babalar Günü Haziran ayının üçüncü Pazar günü olarak belirlenir. Babalar Günü ilk kez 1910 yılında Amerika'da kutlanmış ve tüm dünyaya yayılmıştır. Şuan neredeyse tüm ülkelerde kutlanmaktadır.

BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

Anne ve babalar genelde çocuklarının kendileri için masraf yapmasından kaçınır. Bunun yerine onların mutluluğu ve sağlığını önemser. Ancak el emeği hediyelere de hiçbir ebeveyn kayıtsız kalamaz. Bu nedenle özellikle küçük yaş gruplarının yapacağı bir resim, yazacağı bir şiir, elde hazırlanmış kişiye özel eşyalar vazgeçilmez hediyeler olacaktır. Ayrıca birlikte çekilen fotoğraflardan oluşan albümler de babaların seveceği hediyeler arasında gösterilebilir.

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Bu yıl Babalar Günü ne zaman kutlanacak, bu Pazar mı? Babalar Günü hangi gün ve tarihe denk geliyor? Babalar Günü tarihi ve tarihçesi!
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