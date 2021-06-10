Mayıs ayı annelerin, Haziran ayı babaların özel hissetmesi için çabaladığımız iki özel günü içinde barındırır. Bir gün değil her gün aynı hissettirmek esas olsa da, bu özel günde küçükten büyüğe herkes babaları için hediyeler alır, kutlamalar yapar. Bu nedenle, hazırlıkları planlamak için bu yıl Babalar Günü ne zaman kutlanacak, bu Pazar mı soruları araştırılıyor. Babalar Günü hangi gün ve tarihe denk geliyor sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Babalar Günü tarihi ve tarihçesi ile ilk ne zaman kutlandı sorusunun yanıtı.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Babalar Günü her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanmaktadır. Bu yıl da Haziran'ın üçüncü Pazar'ı ayın 20'sine denk gelmektedir. Yani bu yıl Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.