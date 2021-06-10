Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınış, abdest alınış bilgileri ve okunacak dualar, sureler

"Cuma namazı nasıl kılınır?" sorusu bugün camilere giderek namaz ibadetini yerine getirecekler tarafından araştırılıyor. Haftada 1 kez kılınması nedeniyle kılınış detayları unutulabilecek olması nedeniyle, bilgi tazelemek isteyenler Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Diyanet ile Cuma namazı kılınış, abdest alınış ve okunacak sureler ile ilgili detaylar şu şekilde;