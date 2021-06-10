Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 11 Haziran 2021 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saati

Cuma namazı saat kaçta, bugün ezan vakti kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Diyanet bilgileri ışığında illere göre Cuma namazı vakitleri her hafta olduğu gibi bu bugün de Cuma namazı kılacaklar tarafından araştırılıyor. Camilerde saf tutmadan önce Cuma namazı saat kaçta sorusunun yanıtı binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. İşte 11 Haziran 2021 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saati vakitleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 11 HAZİRAN 2021

Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il Cuma namazı saatleri...