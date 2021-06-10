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Haberler Yaşam Haberleri Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 11 Haziran 2021 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saati
Giriş Tarihi: 11.6.2021 00:01

? 11 Haziran 2021 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir il il

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 11 Haziran 2021 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saati

Camilerde namaz kılmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. tarafından güncellenerek duyurulan namaz saati vakitleri ilden ile değişiklik gösteriyor. Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere müminler kendi yaşadıkları illerdeki Cuma namazı saatlerini öğrenmek istiyor. Buna göre; ? 11 Haziran 2021 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saati

Cuma namazı saat kaçta, bugün ezan vakti kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Diyanet bilgileri ışığında illere göre Cuma namazı vakitleri her hafta olduğu gibi bu bugün de Cuma namazı kılacaklar tarafından araştırılıyor. Camilerde saf tutmadan önce Cuma namazı saat kaçta sorusunun yanıtı binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. İşte 11 Haziran 2021 İstanbul, Ankara, İzmir il il vakitleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 11 HAZİRAN 2021

Cuma namazı saat bilgisi 'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il Cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 11 Haziran namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;

İSTANBUL: 13:09

ANKARA: 12:53

BURSA: 13:08

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 11 Haziran 2021 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saati
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