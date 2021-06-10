Fabrikada yangın ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Edinilen bilgiye göre Hamzafakıhlı Mahallesi'nde ki OSB'de faaliyet gösteren ve demir çelik imalatı yapan fabrikadan dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri görevli bekçi ile birlikte fabrikanın çevresinde ve içerisinde incelemelerde bulundu. Kısa süre önce ilçede bir gıda toptancısının çıkan yangında kül olması üzerine fabrikada detaylı inceleme yapan itfaiye ekipleri yangına rastlamadı. İtfaiye ekipleri bir süre fabrikada bekledikten sonra rapor tutup olay yerinden ayrıldı.