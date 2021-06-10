Güneş Tutulması bugün mü, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye’den izlenecek mi, nerelerden izlenebilecek?

2021 yılının en önemli gökyüzü olacak olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması için nefesler tutuldu. Ay tutulmalarının gökyüzü bu önemli gecede güneş tutulmasına sahne olacak. Güneş Tutulması Kanada'da başlayacak olup, Sibirya'da sona erecek. Bu muazzam gökyüzü olayı heyecanla beklenirken, pek çok kişi Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye'den izlenecek mi, nerelerden izlenebilecek sorularına yanıt arıyor. İşte 2021 Ateş Çemberi Güneş Tutulmasına ilişkin detaylar;

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2021 yılının önemli gök olaylarından biri olan güneş tutulması 10 Haziran'da yaşanacak.

Peki, Güneş Tutulması saat kaçta başlayacak, Türkiye'den izlenebilecek mi?