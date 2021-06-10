MEB destekleme kursları ne zaman başlayacak, yaz kursları ne zaman açılacak? Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuru

Destek eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) hakkında araştırma yapıyor. MEB destekleme kursları ne zaman başlayacak, yaz kursları ne zaman açılacak gibi sorulara yanıt arayan öğrenciler MEB'in açıklamalarını takip ediyor. 5 Temmuz'da açılacağı duyurulan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuru detayları haberimizde!

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI NEDİR?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında eğitim gören ve desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için açılmış bir programdır. Derslerden geri kalan öğrenciler bu kurslar aracılığıyla açıklarını kapatma imkanı bulmaktadır. Destekleme ve Yetiştirme Kursları ücretsiz olduğu gibi müfredata göre ilerlemektedir.