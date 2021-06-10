MEB destekleme kursları ne zaman başlayacak, yaz kursları ne zaman açılacak? Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuru

Destek eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) hakkında araştırma yapıyor. MEB destekleme kursları ne zaman başlayacak, yaz kursları ne zaman açılacak gibi sorulara yanıt arayan öğrenciler MEB'in açıklamalarını takip ediyor. 5 Temmuz'da açılacağı duyurulan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuru detayları haberimizde!
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI NEDİR?
Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında eğitim gören ve desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için açılmış bir programdır. Derslerden geri kalan öğrenciler bu kurslar aracılığıyla açıklarını kapatma imkanı bulmaktadır. Destekleme ve Yetiştirme Kursları ücretsiz olduğu gibi müfredata göre ilerlemektedir.
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Destekleme kursları 5 Temmuz'da açılacak. Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda eğitim 27 Ağustos'a kadar devam edecek. İhtiyacı olan öğrenciler okulların pansiyonlarında kalabilecek.
DYK BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Örgün eğitim öğrencilerine okuldan verilen EBA şifresi ile, e-kurs modülü üzerinden tercih ve başvuru işlemleri tamamlanabilir. Açık öğretim öğrencileri örgün eğitim kurs merkezlerine başvurmalıdır. Kursiyerler ise halk eğitim merkezleri müdürlüklerine, sınıf düzeyleri ya da diplomalarıyla başvuru yaparak kurs şifresi temin edebilir.
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA KİMLER KATILABİLİR?
-Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, örgün ya da yaygın orta öğretim kurumlarından mezun olanlar
-Mesleki ve teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek liselerinden mezun olanlar
-Açık Öğretim (Örgün ya da yaygın) orta okul öğrencileri
-Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim orta okulu öğrencileri (Görme Engelli, İşitme Engelli, Ortopedik, Hafif Düzey Zihinsel Engelli)
-İmam Hatip orta okulu öğrencileri
-Örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler (Lise)
-Mesleki ve Teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri