Vaka sayılarındaki düşüş sebebiyle 1 Haziran sonrası normalleşme yolunda adım adım ilerleme kararı alındı. Her geçen gün vaka sayılarında gözlenen ciddi düşüş ve aşılamadaki artış sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasına dair beklentileri arttırıyor. Bu hafta yapılacak olan Kabine Toplantısı tarihi yaklaşırken, Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor gibi sorular araştırılıyor. Kabine Toplantısı sonrası yasaklar kalkacak mı sorusu da bilinmezliğini koruyor. İşte Kabine Toplantısı'nda alınması öngörülen bazı kararlar ve sokağa çıkma yasağında son durum.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Ülke genelinde, hafta sonu yasaklarının kaldırılması ya da vaka sayısının düşük olduğu iller özelinde düzenleme yapılması beklentisi mevcut. Vaka sayılarındaki düşüş ve kademeli normalleşmenin başarılı ilerlemesi sonucu pek çok kısıtlama esnetildi. Kabine Toplantısı tarihinde değişikliğe gidilmesi de birtakım yasaklarım yeniden ele alınma ihtimalini ortaya çıkardı. 10 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek olan toplantıda sokağa çıkma yasaklarının da yeniden değerlendirileceği öngörülüyor.
YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam normalleşme için 21 Haziran tarihini işaret etmişti. Pazar günü sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması için 21 Haziran beklenecek mi yoksa bu durum Kabine'de yeniden mi masaya yatırılacak, Kabine Toplantısı sonrası yasaklar kalkacak mı sorusu yarın yanıt bulacak.
NORMALLEŞMEDE YENİ ADIM NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre normalleşmede yeni adım 21 Haziran'da atılacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 10 Haziran Perşembe günü toplanacak. Toplantıda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile kamuoyuna duyurulacak. Bu toplantının sonucunda Pazar günü ve hafta içi akşamları sokağa çıkma yasağı ile ilgili son durum açıklık kazanacak.