Şans Topu sonuçları an itibariyle binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Son olarak yapılan çekiliş sonucu kazandıran şanslı numaralar -7-14-25-28-32- ve +6 oldu. Bugünkü çekilişte kuponlarına 5+1 bilen çıkmasını isteyenler Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. 9 Haziran Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'den sonra açıklandı. İşte 9 Haziran 2021 MPİ Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango Online aracılığıyla 9 Haziran Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaraları ile MPİ bilet sorgulama ekranı detayları aşağıda yer alıyor;
Şans Topu çekiliş sonuçları 9 Haziran kazandıran numaralar şu şekilde oldu: 12 – 17 – 18 – 19 – 30 – joker 3
Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20:00'de gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin ardından vatandaşlar oynadıkları biletleri Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabilirler.
Şans Topu sonuçları 9 Haziran şanslı numaraları; 12, 17, 18, 19, 30 ve joker 3 oldu.
Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon 304 bin 433 TL. Şans Topu'nun 6 Haziran 2021 tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde; 7-14-25-28-32- ve +6 oldu.
Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.