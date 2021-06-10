"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango Online ile her hafta 3 gün yapılan MP TV - Youtube ortak canlı çekilişiyle oyunu oynayan ve şanslı numaraları öğrenmek isteyenler tarafından öğrenilmek isteniyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans oratklığında yapılan bugünkü MP TV canlı çekilişi sonrası belirlenen kazandıran numaralara erişmek ve biletleriyle büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyenler, MPİ 9 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde yaptıkları araştırmalarla bilgi edinmeye çalışıyor.
Milli Piyango Online aracılığıyla MPİ 9 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;
Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;
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