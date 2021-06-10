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Giriş Tarihi: 10.6.2021 08:51 Son Güncelleme: 10.6.2021 08:52

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı | Milli Piyango Online ile 9 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

(MPİ) ile işbirliğinde Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri ile canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen sonuçları bugün (9 Haziran 2021 Çarşamba) şans oyunu severler için bir kez daha belirlendi. Peş peşe gelen devirler sonrasında 164 Milyon TL’yi aşan ve MPİ tarihinde rekor kıran büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler şanslı numaraları öğrenmek isteyerek açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. aracılığıyla 9 Haziran Çılgın çekiliş sonuçları ve ekranı.

" sonuçları" ile her hafta 3 gün yapılan - ortak canlı çekilişiyle oyunu oynayan ve şanslı numaraları öğrenmek isteyenler tarafından öğrenilmek isteniyor. (MPİ) ile oratklığında yapılan bugünkü MP TV canlı çekilişi sonrası belirlenen kazandıran numaralara erişmek ve biletleriyle büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyenler, açıklandı mı? sorusu üzerinde yaptıkları araştırmalarla bilgi edinmeye çalışıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (9 HAZİRAN)

Milli Piyango Online aracılığıyla sonuçları ve motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 9 Haziran Sayısal Loto sonuçları: 15 - 61 - 82 - 66 - 79 - 26 + 80 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.




SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı | Milli Piyango Online ile 9 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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