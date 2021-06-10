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Giriş Tarihi: 10.6.2021 09:45 Son Güncelleme: 10.6.2021 10:15

: 'de dehşet! Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü

DHA
Son dakika: Osmaniye'de dehşet! Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü

haberi: 'de 3 çocuk annesi Gülten Usta (27), av tüfeğiyle önce yatakta uyuyan eşi 'yı (30), ardından da gittiği kayınpederinin evinde görümcesi Ela Usta'yı (20) vurarak öldürdü. Olayın ardından Gülten Usta, jandarma tarafından gözaltına alındı.

haberleri... Merkeze bağlı Köyyeri köyünde oturan 3 çocuk annesi Gülten Usta, sabaha karşı kalkıp av tüfeğini alarak yatakta uyuyan eşi 'ya ateş etti.

Süleyman Usta kanlar içinde kalırken, Gülten Usta, tüfeği de yanına alıp evden çıktı. Usta, köydeki kayınpederinin evine giderek burada da görümcesi Ela Usta'ya vurdu.


Silah sesleri üzerine uyanan komşuları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine köyle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Süleyman ve Ela Usta kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.


Yapılan incelemenin ardından Usta kardeşlerin cansız bedenleri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Gülten Usta'yı gözaltına alan jandarma, olayın nedenini araştırıyor.

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Son dakika: Osmaniye'de dehşet! Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü
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