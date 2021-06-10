Yavru köpeği ezmişti: Cezasız kalmadı

Kocaeli Gebze İlçesi Tatlıkuyu Mahallesinde 08 Haziran günü meydana gelen olayda, hafif bir ticari araç, yavru köpeği ezerek ölümüne neden oldu. Olayın bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıması ve bu görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılarak basın kuruluşları tarafından haber yapılması üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu araç ve sürücüsü M.T'yi tespit eden Kocaeli Polisi 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun ilgili maddesi gereğince sürücüye idari para cezası uyguladı.