Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yavru köpeği ezmişti: Cezasız kalmadı
Giriş Tarihi: 10.6.2021 13:42

Yavru köpeği ezmişti: Cezasız kalmadı

ABBAS ÇAKAR
Yavru köpeği ezmişti: Cezasız kalmadı

İlçesinde aracı ile yavru bir sokak köpeğini ezen sürücü, emniyet tarafından yapılan araştırmalar sonucu tespit edilerek hakkında idari para cezası uygulandı.

İlçesi Tatlıkuyu Mahallesinde 08 Haziran günü meydana gelen olayda, hafif bir ticari araç, yavru köpeği ezerek ölümüne neden oldu. Olayın bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıması ve bu görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılarak basın kuruluşları tarafından haber yapılması üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu araç ve sürücüsü M.T'yi tespit eden Kocaeli Polisi 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun ilgili maddesi gereğince sürücüye idari para cezası uyguladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yavru köpeği ezmişti: Cezasız kalmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA