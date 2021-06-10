‘Yüzen kasaba’ Marmaris’te

Dünyanın en büyük yolcu gemileri arasında gösterilen, "Yüzen Kasaba" adı verilen, İtalyan firmaya ait "MSC Seaview", Marmaris
'teki gümrüklü limana demir attı. 5 bin 179 yolcu ve 1413 mürettebat kapasiteli dev gemi, yolcusuz geldi. 323 metre uzunluğa ve 41 metre genişliğe sahip olan yolcu gemisi, 5 yıldızlı bir otelin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak lüks donanıma sahip. Marmaris'te 5 gün süreyle demirli kalacak yolcu gemisine, Dalaman Havalimanı'na, Avrupa'nın birçok ülkesinden uçakla 1000 mürettebat getirileceği bildirildi. 5 günde mürettebatını tamamlayacak yolcu gemisi, ilk seferi için İtalya'ya hareket edecek.
'UMUTLARIMIZ YIKILDI'
Yat Limanı'nda restoran aşçısı Halil Binay (33), "Bizler gemiyi görünce hazırlık yapmıştık. Fakat geminin boş olduğunu öğrenince umutlarımız yıkıldı. Aslında hiç önemli değil, biz hazırlıklıyız. 2 yıl önce askeri ve yolcu gemileri sıklıkla geliyordu, umutlanıyorduk. Koronavirüs salgını nedeniyle gelmez oldular. Virüs bir an önce atlatılır ve tekrar eski günlerimize döneriz" dedi. Restoran İşletmecisi Hakan Altancan (45) ise "Geminin yolcusuz olduğunu ve 5 gün kalacağını söylediler. Gemiler gelir gider ama bizim asıl derdimiz mekânların kapanma saatlerinin esnetilmesi" diye konuştu.