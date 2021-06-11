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Giriş Tarihi: 11.6.2021 10:51

ne zaman başlıyor? Bu yıl adli tatil hangi tarihte ne zaman başlayacak?

Adli tatil ne zaman başlıyor? Bu yıl adli tatil hangi tarihte ne zaman başlayacak?

Her yıl yargıda toplu izin anlamına gelen uygulaması yapılmaktadır. Bu kapsamda öncelikli olarak adliyelerde işlemleri olan vatandaşlar “Adli tatil ne zaman başlıyor? Bu yıl adli tatil hangi tarihte ne zaman başlayacak?” sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Bilindiği üzere bu ara sürecinde nöbetçi mahkemeler acil nitelik taşıyan davaları görürken Anayasa Mahkemesi bu kapsama girmiyor.

Adliyede işlemleri olan çalışan vatandaşlar bu yıl olup olmadığını sorguluyor. Adli tatil hukuki işlemlerin durdurulması anlamına gelmemekle beraber acil niteliği taşıyan davalar nöbetçi mahkemelerce görülebilmektedir. Yaz döneminin gelmesiyle beraber konuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Buna göre; Adli tatil ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

Adli tatil ne zaman başlıyor? Bu yıl adli tatil olacak mı, ne zaman başlayacak?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda " süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.

Adli tatil ne zaman başlıyor? Bu yıl adli tatil olacak mı, ne zaman başlayacak?

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşüyor. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına girmiyor.

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Adli tatil ne zaman başlıyor? Bu yıl adli tatil hangi tarihte ne zaman başlayacak?
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