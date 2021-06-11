Adli tatil ne zaman başlıyor? Bu yıl adli tatil hangi tarihte ne zaman başlayacak?

Adliyede işlemleri olan çalışan vatandaşlar bu yıl adli tatil olup olmadığını sorguluyor. Adli tatil hukuki işlemlerin durdurulması anlamına gelmemekle beraber acil niteliği taşıyan davalar nöbetçi mahkemelerce görülebilmektedir. Yaz döneminin gelmesiyle beraber konuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Buna göre; Adli tatil ne zaman başlıyor? İşte detaylar…