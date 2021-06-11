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Giriş Tarihi: 11.6.2021 13:44 Son Güncelleme: 11.6.2021 13:45

Valiliği uyardı! geliyor...

DHA
Ankara Valiliği uyardı! Sağanak yağış geliyor...

Valiliği'nden uyarısı geldi. Valilikten yapılan açıklamada kentte bugün öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

çevrelerinde yerel olarak kuvvetli bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara çevrelerinde önümüzdeki 3 saat süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

VALİLİKTEN UYARI

, kentte bugün öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.



Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre bugün öğleden sonra Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ederiz" denildi.

AYDIN'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Aydın'ın doğu ilçelerine bugün öğleden sonra kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra Aydın'ın doğusunda (Yenipazar, Sultanhisar, Nazilli, Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak, Buharkent) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Ankara Valiliği uyardı! Sağanak yağış geliyor...
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