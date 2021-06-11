Ankara Valiliği uyardı! Sağanak yağış geliyor...

Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara çevrelerinde önümüzdeki 3 saat süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.